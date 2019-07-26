СМИ: израильские военные открыли огонь по демонстрантам в Газе

ТАСС, 26 июля. Не менее 58 палестинцев пострадали в пятницу в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия по участникам "марша возвращения", приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне. Как сообщило агентство Wafa со ссылкой на медицинские источники, пулевые ранения получили 39 человек, среди них свыше 20 детей и три женщины. Все они доставлены в больницы. От резиновых пуль, которые также применили израильские военнослужащие, пострадало еще 19 человек.

"Десяткам жителей была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом", - отметило агентство.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. "Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.