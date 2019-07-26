Партия Зеленского поблагодарила "Оппозиционную платформу" за идеи о мире в Донбассе

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Партия президента Украины "Слуга народа" поблагодарила "Оппозиционную платформу - За жизнь" (ОПЗЖ) за предложения по установлению мира в Донбассе. Об этом в пятницу заявил кандидат в депутаты от партии Даниил Гетманцев в эфире украинского телеканала NewsOne.

"Слуга народа" будет принимать помощь от других политических сил, если они будут способствовать установлению мира в стране. Хочу в первую очередь поблагодарить "Оппозиционную платформу - За жизнь" за предложения. Безусловно, нам нужна помощь от всех, заинтересованных в установлении мира на Украине, независимо от идеологических взглядов", - сказал он.

"Мы готовы дискутировать по методам достижения мира, ведь парламент и является тем местом, где нардепы между собой говорят и приходят к каким-либо результатам", - добавил Гетманцев.

В то же время он подчеркнул, что взгляды "Слуги народа" и ОПЗЖ расходятся по вопросам методов установления мира.

"У нас есть надежда, что и партия ОПЗЖ поможет нам объяснить украинцам, что "Слуга народа" обязательно приведет к миру. И к миру нужно прийти, но не ценой сдачи национальных интересов. Не той ценой, которую партия ОПЗЖ предлагала и предлагает сегодня", - добавил представитель "Слуги народа".