СМИ: США выступают за переговоры с Японией и Южной Кореей на полях заседания АСЕАН

ТАСС, 26 июля. Соединенные Штаты выступают за проведение трехсторонней встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с Японией и Республикой Корея на полях заседания министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Таиланде. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в США.

"Я думаю, всегда, когда представители США, Республики Корея и Японии собираются в одном месте, возникает желание провести встречу", - отметил источник агентства. Он также указал, что США надеются выступить посредником и способствовать улучшению отношений между Японией и Южной Кореей.

По данным агентства, в администрации американского президента Дональда Трампа обеспокоены возросшим уровнем напряженности в отношениях двух азиатских стран. Отмечается, что США надеются "найти стимулы для обоих [государств], чтобы урегулировать [противоречия] в продуктивном ключе, что принесет пользу обеим сторонам".

Госсекретарь США Майкл Помпео прибудет в Бангкок 1 августа, он будет сопредседательствовать на заседании министров иностранных дел АСЕАН. Заседание пройдет с 29 июля по 3 августа.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году.