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Brexit

Джонсон обсудил с Трампом соглашение о свободной торговле между Великобританией и США

Как сообщили в пресс-службе главы британского правительства, политики согласились, что Brexit предлагает беспрецедентную возможность для укрепления экономического партнерства между двумя странами

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились начать переговоры по соглашению о свободной торговле между странами сразу же после реализации Brexit. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с американским лидером.

"Они согласились, что Brexit предлагает беспрецедентную возможность для укрепления экономического партнерства между Великобританией и Соединенными Штатами. Лидеры обеих стран выразили свою приверженность достижению амбициозного соглашения о свободной торговле и скорейшему началу переговоров после выхода Великобритании из ЕС", - сказал пресс-секретарь британского премьера.

Джонсон также обсудил с Трампом "нынешнюю напряженность в отношениях с Ираном и необходимость совместной работы с партнерами, чтобы дать ответ на его дестабилизирующее поведение в Персидском заливе". Как отметил пресс-секретарь, оба лидера "с нетерпением ожидают встречи друг с другом на саммите Группы семи в Биаррице".

Трамп в свою очередь поздравил Джонсона со вступлением в должность премьер-министра.

Теги
СШАИранBrexitТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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