Трамп разрешил вводить санкции против лиц, способствующих дестабилизации в Мали

ТАСС, 27 июля. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому Министерство финансов страны сможет вводить санкции в отношении любого лица, заподозренного в причастности к действиям, подрывающим безопасность в Мали, а также способствующим дестабилизации и ухудшению ситуации в этом африканском государстве. Об этом сообщил в пятницу американский Минфин.

Как отметил Трамп в своем указе, ситуация с безопасностью в Мали постоянно ухудшалась на протяжении последнего года. По его словам, на севере и в центральной части страны хозяйничают террористические группировки, процветает торговля наркотиками, также участились нападения на мирных жителей и случаи захвата заложников.

В связи с этим президент США предоставил Минфину полномочия вводить по согласованию с Госдепартаментом санкции в отношении лиц, которые в том числе несут ответственность за "действия, угрожающие миру, безопасности и стабильности" в Мали, "подрывают демократические процесс" в этой стране, а также "совершают враждебные действия" в нарушение соглашения о мире и примирении с мятежниками, достигнутого малийским правительством в 2015 году, говорится в тексте указа.

Документ подразумевает, что находящиеся на территории США собственность и другие активы лиц, вовлеченных в террористическую и прочую противозаконную деятельность на территории Мали, могут подвергнуться изъятию или заморозке. Также таким лицам будет запрещен въезд в Соединенные Штаты. Ни имен каких-либо граждан, ни названий организаций, которым могут грозить санкции, в документе не приводится.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи. В октябре 2018 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу в стране.