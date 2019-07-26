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Трамп заявил, что США и Британия способны в 3-4 раза увеличить объемы торговли

По словам американского президента, страны уже работают над торговым соглашением, которое будет "существенным"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания в состоянии увеличить объем двустороннего товарооборота в 3-4 раза и уже ведут работу над новым соглашением, направленным на достижение этой цели. Это подчеркнул в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп, комментируя содержание состоявшегося у него ранее в тот же день телефонного разговора с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Мы уже работаем над торговым соглашением, - сказал глава американской администрации. - Думаю, это будет очень существенное торговое соглашение". Он не исключил, что достижение такой договоренности позволит Вашингтону и Лондону "в 3-4 раза" увеличить объем двустороннего товарооборота. Европейский союз, переговоры о выходе из которого ведет Великобритания, "в действительности этому мешал", убежден Трамп.

При этом он дал высокую оценку новому главе британского правительства. "Он - хороший парень, мой друг. Думаю, у нас будут отличные отношения, и Борис будет отличным премьер-министром. Предсказываю, что он будет отличным премьер-министром. У него есть необходимые для этого качества. Соединенное Королевство давно в нем нуждалось", - заявил американский президент.

По прогнозу президента США, с новым премьером Великобритании он будет проводить "много времени".

Трамп также с теплотой вспомнил о своем состоявшемся в июне госвизите в Великобританию и встречах с королевой Елизаветой II. Британского монарха американский лидер назвал "невероятной женщиной". "Мы очень хорошо ладим", - добавил президент США.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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