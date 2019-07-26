Президент Венесуэлы поблагодарил РФ, КНР, Индию и Турцию за помощь в перестройке экономики

КАРАКАС, 27 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил в пятницу благодарность специалистам из России, Китая, Индии и Турции за помощь в развитии и перестройке экономики южноамериканской республики.

"Я благодарю за всю ту помощь, которую нам оказывает КНР, за советы экспертов, которые помогают нам реализовать свою экономическую программу. Я благодарю российских экспертов, которые постоянно поддерживают с нами диалог и консультируют. Я также благодарю экспертов из Индии, Турции", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Periscope.

Мадуро отметил, что Венесуэла начала перестраивать свою экономику, чтобы не зависеть от доходов от продажи нефти. "У нас была деформированная модель экономики, которая ставила нас в зависимое положение", - сказал глава государства.

По его словам, одним из приоритетных направлений для Венесуэлы теперь будет агропромышленный сектор. "Мы будем сами производить все необходимое", - добавил президент.