Трамп в разговоре с Макроном обсудил Иран, цифровой налог и саммит G7

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в пятницу обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана, принятый в республике цифровой налог в отношении американских компаний и саммит Группы семи (G7), который пройдет в Биаррице 24-26 августа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент сегодня говорил по телефону с президентом Макроном, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе решение проблемы сохраняющейся угрозы со стороны Ирана в отношении коммерческого судоходства в Ормузском проливе, решение Франции ввести налог на цифровые услуги, а также предстоящий саммит G7", - говорится в сообщении.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года и составит 3% от общего оборота во Франции. В частности, под него попадут все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции и чья сфера деятельности охватывает интернет-рекламу, продажи в сети или работу платформ - агрегаторов информации. В 2020 году налоговые поступления от ИТ-корпораций должны вырасти до €650 млн.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что допускает введение таможенных пошлин против товаров из Франции, в частности вина, в связи с принятием в республике цифрового налога.