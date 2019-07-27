Трюдо обсудил с Джонсоном торговые отношения Канады и Британии после Brexit

ОТТАВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном торговые отношения двух стран, а также вопросы международной политики. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы главы канадского правительства.

"Лидеры заявили о давних и разносторонних отношениях между Канадой и Соединенным Королевством, основанных на глубокой общей истории, связях между народами двух стран и общими ценностями. Они подчеркнули приверженность поиску плавного перехода к [сохранению] двусторонних торговых отношений и инвестиций после Brexit", - отмечается в документе.

Кроме того, Трюдо и Джонсон обсудили вопросы международной политики, в том числе ситуацию на Украине и отношения с Китаем, а также затронули темы соблюдения прав человека и свободу СМИ. Глава правительства Канады также поздравил премьер-министра Джонсона со вступлением в должность премьер-министра Великобритании.

Во вторник Джонсон пообещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.