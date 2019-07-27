Волкер заявил, что дата встречи Зеленского и Трампа пока не согласована

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. США ожидают президента Украины Владимира Зеленского с визитом, однако его точная дата еще не определена. Об этом сообщил в субботу на брифинге в Киеве специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Приглашение президенту Зеленскому выражено в этот четверг, и мы ожидаем Зеленского, когда он приедет с визитом. Конечно, мы хотим разработать повестку дня, чтобы сделать эту встречу (с президентом США Дональдом Трампом - прим. ТАСС) как можно более эффективной, но нужно синхронизировать графики", - отметил он.

"Мы не знаем, какая именно дата может оказаться удобной для рабочих графиков обоих президентов, но посол [Уильям] Тейлор над этим работает, и я думаю, что скоро мы об этом узнаем", - добавил Волкер.

По его словам, Тейлор вместе с командой Зеленского разрабатывают повестку дня этой встречи.