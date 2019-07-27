В Минобороны Сербии сообщили, что военная техника из РФ была доставлена воздушным путем

БЕЛГРАД, 27 июля. /ТАСС/. В Белград воздушным путем доставлены 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2. Об этом сообщило в субботу Минобороны Сербии.

"Военно-технические соглашения между президентом Сербии Александаром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным реализуются точно и в оговоренные сроки. Так, в Сербию доставлены 10 разведывательных дозорных машин БРДМ-2 с комплектами запчастей. Во время их воздушной транспортировки российской стороной не было никаких препятствий, и вся техника доставлена в целостности и сохранности при соблюдении международных правил. Минобороны Сербии благодарит Минобороны России за успешное сотрудничество и последовательное выполнение военно-технического соглашения", - говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александар Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за поставку Белграду боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2. По его словам, это большая поддержка и значительное усиление боеготовности и возможностей армии Сербии. "Спасибо за этот подарок президенту Путину и министру Шойгу", - сказал президент.

В пятницу румынский телеканал Digi 24 сообщил, что власти Румынии задержали на Дунае российский транспорт с 30 танками и 30 бронетранспортерами, отправленными на основе контракта между Белградом и Москвой в Сербию. Согласно данным канала, техника была конфискована. Минобороны РФ назвало сообщение "абсолютной ложью", подчеркнув, что Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю. В Минобороны отметили, что военная продукция России уже была поставлена в Сербию в соответствии с обозначенными в контракте сроками.

В октябре 2018 года сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно-технической помощи. В течение этого года Россия поставит Сербии 10 вертолетов - семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17. Кроме того, предполагалось, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".