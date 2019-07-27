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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

СМИ: отряды ЛНА оставили военный лагерь под Триполи под ударами правительственных сил

Вывод отрядов сопровождался атаками с воздуха ВВС, отмечает Al Arabiya

ТАСС, 27 июля. Ливийская национальная армия (ЛНА) вывела свои отряды из военного лагеря, расположенного близ столицы страны Триполи. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, ЛНА "эвакуировала свои подразделения из военного лагеря Эн-Наклия, расположенного южнее Триполи". Отмечается, что выход сил ЛНА с этой базы сопровождался атаками с воздуха ВВС, которые поддерживают Правительство национального согласия (ПНС).

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА.

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 1 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.

Теги
ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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