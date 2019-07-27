СМИ: отряды ЛНА оставили военный лагерь под Триполи под ударами правительственных сил

ТАСС, 27 июля. Ливийская национальная армия (ЛНА) вывела свои отряды из военного лагеря, расположенного близ столицы страны Триполи. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, ЛНА "эвакуировала свои подразделения из военного лагеря Эн-Наклия, расположенного южнее Триполи". Отмечается, что выход сил ЛНА с этой базы сопровождался атаками с воздуха ВВС, которые поддерживают Правительство национального согласия (ПНС).

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА.

4 апреля ее командующий фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 1 тыс. человек, свыше 5,5 тыс. получили ранения.