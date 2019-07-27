В Афганистане заявили, что переговоры властей и талибов могут начаться через две недели

ТАСС, 27 июля. Прямые переговоры между представителями афганских властей и движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут начаться в течение ближайших двух недель. Об этом, как передало в субботу Agence France-Presse, сообщил афганский министр по делам мира Абдул Салам Рахими.

"Мы готовимся к прямым переговорам, и правительство будет представлено делегацией из 15 человек", - сказал афганский министр. По словам Рахими, "мы работаем со всеми заинтересованными сторонами и надеемся, что в течение следующих двух недель первая двусторонняя встреча может состояться в одной из европейских стран".

Министр не назвал, в каком конкретно государстве Европы состоится будущая встреча, однако, как указывают эксперты, Германия и Норвегия являются наиболее вероятными вариантами ее проведения.

7-8 июля в Дохе прошла третья межафганская конференция. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" и афганские политики. Представители правительства Афганистана присутствовали на встрече как частные лица. По окончании конференции ее участники приняли совместное заявление, в котором договорились об освобождении пленных, находящихся в преклонном возрасте, раненых, больных, а также обеспечении безопасности гражданских объектов.