Политдиректора "пятерки" и Ирана обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки

ВЕНА, 28 июля. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров обсудят в воскресенье в Вене, как изменилась ситуация вокруг реализации соглашения со времени предыдущей встречи месяц назад и каковы перспективы сохранения соглашения.

Переговоры вновь пройдут во дворце Хофбург в центре Вены, который стал традиционным местом обсуждения иранской ядерной программы еще со времен работы над соглашением в первой половине 2010-х годов. Россию представляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. От имени Ирана традиционно выступает замглавы МИД Аббас Арагчи. Председательствовать на заседании будет генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид. Великобританию, Германию, Китай, Францию представляют курирующие вопросы контроля над вооружениями заместители министров иностранных дел или директора соответствующих департаментов внешнеполитических ведомств.

Предполагалось, что новая встреча комиссии пройдет уже на уровне глав МИД, однако, как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, для этого должны "созреть условия".

30 дней спустя

Предыдущая встреча прошла ровно месяц назад, 28 июня, в напряженной обстановке. Иран со дня на день должен был перешагнуть предусмотренный сделкой уровень обогащения урана в 3,67%, а также уровень запасов низкообогащенного урана в 300 кг - впрочем, выхода у иранцев не было, поскольку зарубежные компании отказывались выкупать уран, ведь в этом случае США ввели бы против них санкции.

Запасы высокообогащенного урана теоретически могут быть использованы для развития оружейных технологий, так что западные СМИ принялись подсчитывать, сколько месяцев потребуется Тегерану для создания ядерного оружия. Однако, как указал Рябков, создание оружия требует весьма высокого уровня обогащения, а также наличия целого ряда других технологий, поэтому все подобные расчеты - не более чем спекуляции. Тем более, что иранская ядерная программа находится под полным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В Москве тогда отмечали, что цель встречи заключалась не в том, чтобы не допустить преодоления Ираном этих барьеров, а в том, чтобы продвинуться в поиске комплексного решения ситуации вокруг сделки, которая позволит Тегерану свободно осуществлять экономические отношения с остальным миром. Пока же Россия призывает Иран к сдержанности и в то же время выражает понимание позиции исламской республики на основе принципа "меньшее за меньшее" - сокращение возможностей для торговли и инвестиций влечет за собой сокращение обязательств по ядерной программе.

Ничтожно мало

У европейских участников сделки - Великобритании, Франции, Германии - подход иной. Они настаивают на полном выполнении Ираном принятых обязательств. В качестве стимулирующей меры европейские страны подготовили специальный механизм расчетов INSTEX, который должен обеспечить возможность торговли с Ираном таким образом, чтобы на европейские компании не распространялись вторичные санкции США. Об окончательном запуске механизма, работа над созданием которого продолжалась более полугода, было объявлено по итогам встречи 28 июня.

Однако пока он охватывает лишь ряд европейских стран, а его действие не распространяется на торговлю нефтью, в чем очень нуждается Тегеран. Через INSTEX идут расчеты по поставкам продовольствия и медикаментов, которые и так не затрагиваются вторичными санкциями США. Как указывал глава МИД РФ Сергей Лавров спустя полмесяца после запуска INSTEX, через него прошли сделки всего на несколько миллионов долларов, что ничтожно мало.

Другим важным итогом встречи 28 июня стало обещание европейских участников сделки активизировать свою поддержку по модернизации тяжеловодного реактора в Араке. Тяжелая вода также в принципе может быть использована для разработки оружейных технологий. В Тегеране не исключали, что работа по модернизации реактора может быть приостановлена в ходе дальнейших шагов по сворачиванию сделки.

На этом фоне в начале июля Иран переступил оба порога - по уровню обогащения урана и по его запасам. К кардинальному изменению ситуации это, однако не привело - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает мониторинг ядерной программы, которая остается исключительно мирной. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что смерть на прошлой неделе генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано на выполнении условий сделки не скажется.

Опасные воды