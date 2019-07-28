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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран считает, что миссия ЕС в Персидском заливе может усилить напряженность в регионе

В правительстве республики отметили, что Иран выступает против любых актов провокации

ТАСС, 28 июля. Власти Ирана считают, что создание европейской миссии по наблюдению за безопасностью в Персидском заливе являются угрозой и усилят напряженность в регионе. Об этом, как сообщило в воскресенье агентство IRNA, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Недавно мы услышали, что [европейские страны] хотят отправить военные корабли в Персидский залив. С учетом настоящей ситуации такие действия являются угрозой и приведут к усилению напряженности. Иран приглашает все страны [к диалогу] и не поддерживает акты провокации", - сказал Рабии.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью газетам редакционной группы "Функе", заявил, что переговоры о европейской миссии по наблюдению за безопасностью в Персидском заливе находятся на начальной стадии, об участии в ней Германии говорить пока рано. По его словам, "прежде всего европейцы" прикладывают усилия для того, чтобы задействовать дипломатические рычаги влияния на Иран. Министр указал, что Берлин не хочет присоединяться к "американской стратегии максимального давления" на Тегеран.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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