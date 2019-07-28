Иран готов отправить журналистку Press TV для проведения интервью с Помпео

ТАСС, 28 июля. Тегеран готов отправить журналистку иранского телеканал Press TV Марзие Хашеми в Соединенные Штаты для проведения интервью с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом, как сообщает в воскресенье агентство Mehr, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Всякий раз, когда США пытались ограничить нашу дипломатию, наши дипломаты, особенно господин [министр иностранных дел Мохаммад Джавад] Зариф, не допускали этого. Визиты Зарифа в несколько американских и африканских стран и интервью с различными СМИ заставили госсекретаря США призвать к переговорам с иранскими медийными организациями, - сказал Рабии. - Мы готовы к этому, и госпожа Марзие Хашеми может поехать туда и провести с ним [Помпео] интервью. Он может говорить все, что пожелает, и мы не боимся того, что он скажет".

Как отмечает агентство, слова представителя правительства прозвучали после того, как Помпео раскритиковал американские СМИ за проведение переговоров с министром иностранных дел Ирана во время его пребывания на прошлой неделе в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Помпео, указывает Мехр, заявил, что готов приехать в Тегеран и поговорить с иранским народом через местные СМИ.

В четверг в интервью агентству Bloomberg госсекретарь США заявил, что готов при необходимости поехать в Тегеран для переговоров. Главе американского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, готов ли он поехать в Иран в случае, если его присутствие будет необходимо. Его также спросили о том, готов ли он будет выступить по местному телевидению. Он ответил, что приветствовал бы возможность поговорить напрямую с иранским народом. Помпео отметил, что США не лишают такой возможности главу иранского МИД.

В январе этого года Хашеми была задержана в Сент-Луисе (штат Миссури), где она участвовала в съемках документального фильма об общественном движении в защиту афроамериканцев от произвола полиции. Как сообщалось в распространенном 18 января документе суда столичного округа Колумбия, она была взята под стражу в качестве свидетеля, обладающего важной информацией. 24 января Press TV со ссылкой на одного из членов семьи Хашеми сообщил о ее освобождении.