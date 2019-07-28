Генсек Совета Европы намерен обсудить с Памфиловой ситуацию с кандидатами в Мосгордуму

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд намерен обсудить с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой ситуацию вокруг незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом говорится в заявлении генсека СЕ, опубликованном на сайте организации.

"Я с обеспокоенностью следил за последними событиями в преддверии выборов в Москве. Кандидаты от оппозиции, как сообщалось, не смогли баллотироваться на выборах", - сказал Ягланд. Он информировал, что "намерен обсудить этот вопрос с главой Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой".

Генеральный секретарь отметил, что "все законные кандидаты должны быть допущены к участию, должны быть гарантированы свободные и честные выборы". "России, участнице Совета Европы, следует уважать европейские стандарты в избирательном процессе", - заявил Ягланд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. 27 июля за участие в несанкционированной акции в центре Москвы сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали более 1 тыс. человек, свыше 600 из них были приезжими. По оценке полиции, на эту акцию собрались в общей сложности более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупреждали участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на данные правоохранительных органов, заявлял, что готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призывали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, для недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.