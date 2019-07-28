Глава МИД Сирии: Дамаск и Минск нацелены на укрепление и развитие сотрудничества

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Сирия в августе проведут заседание межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству с целью развития кооперации между двумя странами. Об этом сообщил в воскресенье глава МИД Сирии Валид Муаллем в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Белоруссия и Сирия - страны небольшие, но, работая вместе, сообща, мы можем сделать многое, чтобы благосостояние наших народов росло. Мы договорились с представителями Белоруссии, что в августе пройдет заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, - сказал министр. - Это очень важный шаг, который поможет раскрыть потенциал и укрепить дружбу между нашими странами".

Ситуация в Сирии и борьба с террором

По словам Муаллема, сейчас положение дел в Сирии намного лучше, чем в прошлом году или несколько лет назад: власти контролируют более 80% территории. "Очаги террористов еще есть - на северо-западе, на северо-востоке страны - но мы намерены освободить от них все государство. Также мы настаиваем и будем делать все возможное, чтобы все иностранные войска, находящиеся на сирийской территории незаконно, покинули ее, - сказал министр. - Борьба против террористов будет продолжена, параллельно будет вестись работа в рамках политического процесса. И, конечно, власти реализуют программу восстановления, особенно в тех регионах, где инфраструктура пострадала больше всего",

Глава МИД Сирии подчеркнул, что терроризм - эпидемия "международного масштаба", которая может распространиться и "захлестнуть и другие страны". "Чтобы победить это зло, необходимы международные обязательства и их выполнение. Нужно остановить финансирование террористов и их вооружений, нужно бороться с распространением террористической идеологии. И международное сообщество должно поддерживать усилия Сирии", - добавил Муаллем.

20-24 июля глава МИД Сирии посетил Белоруссию с официальным визитом.