Президент Румынии призвал правительство задуматься о своей роли в трагедии в Каракале

БУХАРЕСТ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал правительство страны задуматься о своей роли в жестоком убийстве 15-летней девочки, которое произошло ранее на этой неделе в Каракале (уезд Олт на юге страны). Выступление главы государства в воскресенье транслировали основные телеканалы республики в прямом эфире.

"Отвергаю политиканский подход, предложенный правительством Румынии, которое должно задуматься над тем, не является ли оно моральным автором этой трагедии", - заявил он.

Пятнадцатилетняя девочка пропала в среду после того, как уехала на попутной машине из своей деревни Добрословень в Каракал, в четверг она трижды звонила по телефону экстренной помощи 112, сообщив, что ее похитил некий мужчина. Служба спецсвязи не сразу сумела локализовать звонок, и полиция прибыла к дому мужчины только в пятницу утром, примерно через 19 часов после звонка девочки. В результате обыска в доме подозреваемого, по сообщениям СМИ, были обнаружены останки расчлененного тела и украшения. В апреле этого года также пропала 18-летняя девушка, выехавшая из уезда Долж в Каракал. Задержанный 66-летний мужчина в воскресенье признался в совершении этих двух убийств.

Йоханнис заявил, что "румынское государство глубоко ослаблено правлением Социал-демократической партии (СДП) в последние годы", и потребовал "отменить поправки, внесенные за последние два года к законам о правосудии, а также к уголовному кодексу и кодексу уголовной процедуры". "Если так не сделает это правительство, обещаю, что после выборов я сформирую новое большинство, которое сделает это", - заявил он.

Правящая коалиция отвергает обвинения президента

Комментируя выступление, премьер-министр, лидер правящей СДП Виорика Дэнчилэ написала в Facebook, что "ожидала приличия, ответственности и уважения несчастья этих семей". "Однако я услышала лишь предвыборную речь", - подчеркнула она.

Лидер Альянса либералов и демократов (АЛДЕ), который входит в правящую коалицию, спикер Сената Кэлин Попеску-Тэричану в интервью телеканалу Antena 3 назвал выступление президента "политической атакой на СДП и АЛДЕ" и заявил, что глава государства "хочет использовать эту трагедию, чтобы усилить эмоции и попытаться повторить то, что сделал в 2015 году, если вы помните, после несчастного случая в клубе "Коллектив". В ноябре 2015 года в бухарестском ночном клубе "Коллектив" произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. В результате последовавших за этим массовых антиправительственных выступлений правительство Виктора Понты (СДП) было вынуждено уйти в отставку.

Тэричану также задался вопросом, согласится ли президент на отставку директора Службы спецсвязи, которой требует правящая коалиция. "Думаю, что он заинтересован в том, чтобы не допустить этого из-за проведения выборов и референдума 26 мая", - сказал он. В румынской прессе высказывались предположения, что результаты выборов в Европарламент и национального референдума о правосудии 26 мая были фальсифицированы при участии Службы спецсвязи, которая находится в подчинении президента.

Бывший президент Румынии, ныне европарламентарий Траян Бэсеску в интервью телеканалу Digi 24 упрекнул в нечестности политиков, которые выдвигают взаимные обвинения. По его словам, многие поправки к законам о правосудии были целесообразны, и "никто не может сказать, какая именно поправка привела к трагедии в Каракале". Экс-президент подчеркнул, что ожесточенная политическая борьба привела к ослаблению государственных институтов, которые отказываются сотрудничать друг с другом. Он считает причинами этой драмы "трусость и слабую профессиональную подготовку" полицейских и прокуроров, а также неудовлетворительную техническую оснащенность Службы спецсвязи.

В настоящее время в Румынии президент-правоцентрист Йоханнис сосуществует с левоцентристскими парламентским большинством и правительством в составе представителей СДП и АЛДЕ. Это политическое противостояние, принимающее самые разные формы, обостряется по мере приближения предстоящих в конце этого года в стране президентских выборов.