Вучич заявил, что поставки военной техники из России в Сербию соответствуют всем нормам

БЕЛГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Десять боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2 были доставлены из России в Сербию в соответствии со всеми нормами международного права. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о препятствиях поставкам техники со стороны Румынии.

"Что касается вашего вопроса, то я не хотел бы об этом говорить. Сейчас самое важное, что мы, уважая нормы международного права, в соответствии с договорными обязательствами Сербии и России, смогли доставить машины на территорию Сербии. Как и откуда они поступили - это наша проблема, это не попытка избежать ответа, это соответствует закону и соглашению России и Сербии", - заявил сербский лидер.

Ранее, обходя броневики во время церемонии передачи техники, Вучич сказал: "дунайским путем нам воспрепятствовали, по воздуху получилось".

Вучич заявил, что поставки Россией военной техники Сербии существенно повышают боеготовность сербских вооруженных сил и поблагодарил российский народ, президента Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за подаренные броневики.

В пятницу румынский телеканал Digi 24 сообщил, что власти Румынии задержали на Дунае российский транспорт с 30 танками и 30 бронетранспортерами, отправленными на основе контракта между Белградом и Москвой в Сербию. Согласно данным канала, техника была конфискована. Минобороны РФ назвало сообщение "абсолютной ложью", подчеркнув, что Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю. В Минобороны отметили, что военная продукция России уже была поставлена в Сербию в соответствии с обозначенными в контракте сроками.

В октябре 2018 года сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно-технической помощи. В течение этого года Россия поставит Сербии 10 вертолетов - семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17. Кроме того, предполагалось, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".