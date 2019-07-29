Лукашенко потребовал начать подготовку к выборам

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от местных властей приступить к подготовке к предстоящим выборам главы государства и парламентским выборам. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

"Партийных органов у нас нет, КПСС нет, то есть отдельно политикой заниматься некому, все сосредоточено в ваших руках на месте, что, наверное, отчасти и хорошо, но где-то создаются и проблемы, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Я вас убедительно прошу: организовать надо на достойном уровне".

По мнению президента, предстоящие в этом году парламентские выборы и в будущем - президентские станут экзаменом для власти. "Естественно, это экзамен, к нему надо готовиться. Посмотрите, может, где-то что-то надо подчистить, поднять, не только в агрогородках и районных центрах - тут мы более-менее порядок навели и рабочие места создали", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что основой политики власти на местах, как и в целом в стране, должно быть справедливое и честное отношение к людям. "Запрос на справедливость никуда не ушел, он только обостряется", - добавил он.

По словам главы государства, обстановка в районах, куда направляются новые руководители, в целом стабильная. "Люди нас понимают, поддерживают нынешнюю власть. Не без критики, хватает критики, это хорошо и правильно, поэтому надо разговаривать с людьми, ни в коем случае не должно быть никакого давления, - сказал Лукашенко. - Отнеситесь по-человечески к людям".

Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время власти определятся с конкретной датой проведения парламентских выборов, которые предлагают провести в ноябре этого года. В апреле, обращаясь с посланием к народу и парламенту, Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут "в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки", то есть в 2020 году. Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.