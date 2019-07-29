Помпео: проведение третьего саммита США и КНДР пока не запланировано

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Проведение третьего саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына пока не запланировано. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Экономическом клубе Вашингтона.

"В работе ничего не стоит. Ничего не запланировано", - ответил Помпео на соответствующий вопрос.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля.

Трамп и Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры на рабочем уровне в течение двух-трех недель.