Соцпартия Молдавии осенью предложит парламенту отменить ограничения на телеканалы РФ

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдавия предложит парламенту отменить ограничения в отношении российских телеканалов, которые были введены по инициативе ушедшей в оппозицию Демпартии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник глава фракции социалистов Владимир Батрынча.

"Осенью мы будем рассматривать поправки в Кодекс о телевидении и те изменения, которые были [в отношении телеканалов РФ], и будем их отменять", - сказал депутат.

По его словам, поправки разрабатывает Соцпартия. Позже они будут вынесены на обсуждение внутри парламентского большинства, которое сформировали с социалистами фракции Партии действия и солидарности, а также "Платформы "Достоинство и правда".

В 2017 году парламентом Молдавии был утвержден закон о борьбе с иностранной пропагандой и принят новый Кодекс о телевидении и радио. Он запрещает трансляцию новостных и аналитических программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

Инициативу контролировавших парламент демократов подверг критике не только президент Молдавии Игорь Додон, но и представители ЕС и США, которые назвали ее чрезмерно жесткой.