Киев заявил о готовности плана-графика по восстановлению моста в районе Станицы Луганской

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Украина разработала техническое задание и согласовала параметры плана-графика по восстановлению мостового перехода в районе Станицы Луганской. Об этом в понедельник сообщила Дарья Олифер - пресс-секретарь полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы.

"Разработаны варианты технического задания по восстановлению мостового перехода (в Станице Луганской - прим. ТАСС); дано поручение по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ", - сообщила Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, в понедельник проект восстановления моста обсуждается на совещании под руководством вице-премьера Украины Геннадия Зубко при участии Леонида Кучмы. "Наши мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно", - заверила она. Но, по словам Олифер, "работам должно предшествовать разминирование прилегающих территорий".

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля заявил, что Киев самостоятельно начнет восстанавливать мост в районе Станицы Луганской, подчеркнув, что объект может быть возведен в течение месяца.

В зоне ответственности провозглашенной ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично разрушен украинскими военными в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту сейчас невозможно. Глава провозглашенной ГНР Леонид Пасечник 4 июля на фоне завершения процесса разведения сил и средств сторон конфликта в районе Станицы Луганской дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении разрушенного пролета этого моста силами республики. Задача ЛНР, подчеркнул он, заключается в том, чтобы "как можно быстрее помочь тысячам людей по обе стороны линии соприкосновения, которые ежедневно мучаются на переходе".