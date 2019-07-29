Эмиссар ООН представил Совбезу трехэтапный план по прекращению конфликта в Ливии

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Стороны в Ливии должны достигнуть прекращения огня к 10 августу, а затем начать переговоры. Об этом заявил в понедельник специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Саламе сообщил, что уже 1100 человек стали жертвами конфликта. Более 100 тыс. человек находятся непосредственно в зоне боевых действий. В своем выступлении он изложил трехэтапный план по прекращению кровопролития и дальнейшего урегулирования.

"Во-первых, я призываю к деэскалации к празднику Курбан-байрам (араб. Ид аль-Адха), который в этом году выпадает на 10 августа, - сказал он. - Режим прекращения огня должен сопровождаться мерами по построению доверия между сторонами конфликта, обменом военнопленными и останками погибших".

"Во-вторых, после достижения прекращения огня я запрашиваю проведение конференции высокого уровня между странами, вовлеченными в конфликт", - продолжил Саламе. По его словам, целью конференции станет полное прекращение враждебных действий и достижение полного соблюдения оружейного эмбарго.

"За международной встречей должна последовать межливийская конференция с участием влиятельных лиц со всей страны. Совместными усилиями они могут выработать всеобъемлющие элементы по дальнейшему развитию страны", - указал спецпредставитель. Он напомнил, что страна уже стояла на пороге Национальной конференции, которая должна была состояться 14-16 апреля, однако была отменена из-за эскалации конфликта.

Поддержка России

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, выступая на заседании, заявил, что Москва "высоко ценит усилия ооновской операции в Ливии, мужественную, самоотверженную работу спецпредставителя". "Поддерживаем вашу программу выхода из кризиса, тем более что она включает ключевой элемент, который мы отстаивали вот уже многие годы, а именно: требуется срочная консолидация позиций внешних игроков", - обратился он к Саламе.

"Призываем всех отказаться от односторонней повестки, объединиться под эгидой ООН для перезапуска политических переговоров, которые позволят объединиться страну и позволят ливийцам развивать свое государство и самостоятельно распоряжаться богатыми недрами Ливии", - заключил Сафронков.

На данный момент в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) премьер-министра Сараджа в Триполи и временный кабмин Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА). 4 апреля ее командующий Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму.