В офисе Зеленского считают, что Кличко потерял контроль над Киевом

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) и председатель Киевского городского совета Виталий Кличко в настоящее время потерял контроль над столицей, но его повторное назначение на должность мэра не исключено. Об этом заявил во вторник руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он пояснил, что, согласно действующему законодательству, главы всех администраций должны быть уволены. При этом те, которые себя зарекомендовали ответственными работниками, могут быть заново назначены, отметил Богдан и сообщил о наличии нескольких кандидатур на должность главы КГГА. "Однако это политическое решение, и это политическая ответственность президента", - сказал он.

По словам Богдана, он дважды уже встречался с Кличко. "На этих встречах я ему говорил, что он тоже является одним из претендентов, поскольку он известная личность. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - сказал руководитель офиса президента.

Правда, при этом Богдан заявил, что в настоящее время Кличко не управляет столицей, которой, по сути, правят несколько "смотрящих" из Киевсовета. "Он [Кличко] потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних пяти лет. Виталий Кличко подтвердил мне, что он не контролирует Киевсовет. Есть два-три "смотрящих", которые руководят группами депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, он не сможет быть эффективным мэром. Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим поделать не может", - заявил Богдан.

Более того, по словам Богдана, к нему приходил адвокат "одного из смотрящих" и предлагал половину из $40 млн, которые они ежегодно "зарабатывают на городском бюджете". "Условие было одно: не трогать Кличко", - рассказал Богдан, пообещав обратиться по фактам коррупции в Киеве в правоохранительные органы.

Сам Кличко назвал обвинения Богдана "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов".

Ранее офис президента обратился к кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Премьер-министр Владимир Гройсман ответил, что правительство рассмотрит вопрос об увольнении Кличко на ближайшем заседании.

Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации в июне 2014 года.