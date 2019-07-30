Закон о приобретении у США истребителей F-16 Block 70 вступил в силу в Болгарии

СОФИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Законы о ратификации договоров о покупке восьми истребителей F-16 Block 70 у американской компании Lockheed Martin, приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с этой покупкой вступили в силу в Болгарии. Они опубликованы во вторник в официальном издании страны - "Государственной газете".

Болгария приобретает у США восемь истребителей с необходимым вооружением, ожидается, что первые четыре самолета будут доставлены в страну до конца 2023 года, а остальные в начале 2024 года. Оперативной готовности новые самолеты должны достичь к концу пятого года после вступления договора в силу. Стоимость сделки составила $1,256 млрд, которые в ближайшее время должны быть выплачены.

"Начинается самое трудное, мы должны начинать подготовку пилотов, инженерно-технического состава, создать необходимую инфраструктуру. Роль министерства обороны в этой работе исключительно высока", - сказал председатель парламентской комиссии по обороне Константин Попов, комментируя событие Болгарскому национальному радио.

23 июля президент Болгарии Румен Радев вернул на новое рассмотрение в Народное собрание страны закон о ратификации договоров о покупке восьми истребителей F-16 Block 70, а также приобретении необходимого оборудования для них, который впервые был одобрен парламентом республики 19 июля 2019 года. Однако Народное собрание 26 июля вновь проголосовало за закон о ратификации четырех международных договоров о приобретении истребителей и необходимого оборудования, преодолев президентского вето, 128 депутатов поддержали законопроект, 73 - "против", еще трое воздержались.

В первоначальном варианте американская администрация приняла решение продать Болгарии истребители F-16 Block 70 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в 1,673 млрд долларов. Однако в результате переговоров сумму сделки удалось снизить на $417 млн, до $1,256 млрд, причем эта сумма может быть снижена еще на 60 млн долларов в случае одобрения предложения в Конгрессе США.