Администрация Трампа: затягивание переговоров с Китаем не поможет президенту на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Искусственное затягивание торговых переговоров США и Китая не повысит шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом Соединенных Штатов на выборах 2020 года. Такое мнение высказал во вторник в эфире телеканала CNBC руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт.

Его попросили прокомментировать точку зрения о том, что дальнейшее затягивание торговых переговоров с Китаем с переносом на следующий год благоприятно скажется на избирательной кампании Трампа и вице-президента Майкла Пенса. "Я на это смотрю иначе", - подчеркнул Шорт.

"Торговая сделка с Китаем придаст значительный импульс рынку", - заявил глава аппарата вице-президента США. По его убеждению, успех на торговых переговорах с КНР "принесет пользу президенту в политическом плане", придав "дополнительный импульс" на пути подготовки к выборам 2020 года.

30-31 июля в Шанхае проходит 12-й раунд торговых консультаций между Китаем и США. От американской стороны участие принимают представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов.