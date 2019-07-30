{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый министр обороны Молдавии пригласил Шойгу посетить республику

Как отметил президент республики Игорь Додон, таких встреч между главами оборонных ведомств двух стран не было больше десяти лет

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Новый глава Минобороны Молдавии Павел Войку пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить республику. Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил во вторник во время прямой линии в социальных сетях, оценивая итоги визита Войку в РФ.

Президент отметил, что таких встреч между главами оборонных ведомств двух стран не было больше десяти лет, поэтому накопилось много вопросов в сфере безопасности. "Он [Войку] пригласил министра Шойгу посетить Молдавию. Возможно, на каком-то этапе у него будет время <...>. Было бы хорошо, чтобы он приехал на День Победы или на другое мероприятие", - сказал Додон.

Войку назначен на должность министра обороны 8 июня. На прошлой неделе он посетил Россию, а затем США.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссияМолдавияДодон, Игорь
Власти Молдавии будут добиваться ареста имущества Плахотнюка за рубежом
Президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что новый глава прокуратуры должен разоблачить коррупционеров, занимавших высокие посты
Читать полностью