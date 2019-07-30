Новый министр обороны Молдавии пригласил Шойгу посетить республику

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Новый глава Минобороны Молдавии Павел Войку пригласил своего российского коллегу Сергея Шойгу посетить республику. Об этом президент Молдавии Игорь Додон сообщил во вторник во время прямой линии в социальных сетях, оценивая итоги визита Войку в РФ.

Президент отметил, что таких встреч между главами оборонных ведомств двух стран не было больше десяти лет, поэтому накопилось много вопросов в сфере безопасности. "Он [Войку] пригласил министра Шойгу посетить Молдавию. Возможно, на каком-то этапе у него будет время <...>. Было бы хорошо, чтобы он приехал на День Победы или на другое мероприятие", - сказал Додон.

Войку назначен на должность министра обороны 8 июня. На прошлой неделе он посетил Россию, а затем США.