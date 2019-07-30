ООН пытается получить более полную информацию о митинге в Москве 27 июля

ТАСС, 30 июля. Генеральный секретарь ООН в курсе событий в Москве, связанных с проведением оппозицией несанкционированного митинга в субботу, 27 июля. В организации пытаются получить более полную информацию о происходившем, заявил во вторник на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Трансляция брифинга велась на сайте ООН.

"Мы в курсе и пытаемся получить более полную информацию о том, что там происходило. Как вы знаете, главная и принципиальная позиция - мы по всему миру поддерживаем право людей на мирные демонстрации и ожидаем, что это право будет поддержано", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Этот же вопрос был задан официальному представителю председателя ГА ООН Монике Грейли. Ее попросили уточнить, поднимала ли председатель сессии ГА ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес в ходе бесед в Москве вопрос о задержаниях участников митинга. "Ее визит в Москву продлится до завтрашнего дня, - отметила Грейли. - Конечно же, мы не можем перечислить все те вопросы, которые поднимались в ходе бесед".

"И вы, и я понимаем, что когда проходит встреча председателя сессии ГА ООН с иностранными официальными лицами, то тематика обсуждений не диктуется сиюминутными событиями", - добавила она.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Власти заранее предупредили ее участников об ответственности и недопустимости нарушения закона.