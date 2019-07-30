Молдавия планирует подписать с Россией соглашение о социальных гарантиях

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Молдавия планирует подписать соглашение с Российской Федерацией о социальных гарантиях для своих граждан. Об этом заявил во вторник президент Игорь Додон во время прямой линии в социальной сети "Одноклассники".

"Мы сейчас ведем серьезную работу, чтобы в этом году, возможно, в рамках заседания межправительственной комиссии, которая соберется в сентябре в Москве, подписать это соглашение с Россией, потому что у нас там сотни тысяч граждан", - сказал Додон, отметив, что последние переговоры по этому вопросу состоялись несколько недель назад.

Президент отметил, что соглашение о социальных гарантиях предусматривает, что при выходе на пенсию работавших за границей молдавских граждан будет учитываться их трудовой стаж в той или иной стране.

"Это очень важно с учетом того, что около миллиона наших граждан находятся за рубежом", - пояснил Додон, отметив, что такие соглашения уже подписаны с рядом стран.

В 2014 году была разработана программа экономического сотрудничества между Молдавией и РФ на 2009-2020 годы. Ее реализация возложена на межправкомиссию, однако ее последнее заседание состоялось в 2016 году - бывшее правительство Филипа, сформированное ушедшей в оппозицию Демократической партией, рекомендовало чиновникам избегать поездок в Россию.

В 2019 году после смены власти в Молдавии заседания будут возобновлены. Сопредседателем комиссии с российской стороны был назначен министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, с молдавской - вице-премьер Василий Шова.