Генпрокуратура Украины вызвала на допрос четырех судей Окружного админсуда Киева

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос для предъявления обвинений четырех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), в числе которых и его глава Павел Вовк. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Судьи ОАСК П. Вовк, Е. Аблов, И. Шепитко и И. Погребниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий - вручения подозрения [предъявления обвинения] и допроса - на 2 августа 2019 года на 14:00", - написала она на своей странице в Facebook. Сарган добавила, что в четверг глава ГПУ Юрий Луценко заслушает материалы дела.

Вызов на допрос происходит в рамках дела о вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств. Следствие считает, что председатель суда Вовк и ряд судей разработали схему создания искусственных препятствий работе Высшей квалификационной комиссии судей, позволявшую избежать обязательного квалификационного оценивания. По этим фактам в Окружном суде детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Генпрокуратуры провели обыски.

Окружной административный суд Киева известен решениями, которые вызывали неоднозначную реакцию украинской общественности. Именно этот суд, кроме прочего, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.

Вовк, комментируя ситуацию, заявил, что повестку он не получал, а допрос считает незаконным. "Удивлен, что о повестке я узнал из Facebook Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Мне откровенно грустно, что в стенах Генпрокуратуры пиар победил закон и здравый смысл" - написал он на своей странице в Facebook во вторник. При этом Вовк дал понять, что придет на допрос, пояснив, что "вручение подозрения - это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали [директор НАБУ Артем] Сытник и [глава управления спецрасследований ГПУ Сергей] Горбатюк".

Дело против себя и коллег Вовк назвал вымышленным и юридически бесперспективным, подчеркнув, что оно "является последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость".