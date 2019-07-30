СМИ: в Конгрессе США хотят запретить передачу Эр-Рияду американских ядерных технологий

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Группа законодателей из обеих партий Конгресса США намерена представить инициативу, которая запретит передачу Саудовской Аравии американских ядерных технологий. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа. Его авторами выступили сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

Законопроект, уже получивший поддержку многих членов Сената, запрещает Экспортно-импортному банку США финансировать передачу ядерных технологий и оборудования Саудовской Аравии, пока Эр-Рияд не заключит с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере и не будет соблюдать международные стандарты, призванные предотвратить распространение ядерного оружия. Данный банк играет ключевую роль в финансировании процедуры экспорта связанных с ядерной энергетикой американских технологий за границу.

По версии сенаторов, запрет будет действовать, пока королевство не откажется от обогащения и переработки урана, не заключит соглашение о сотрудничестве в ядерной области в соответствии с американским законодательством и не примет дополнительные протоколы о гарантиях, согласно положениям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Инициатива также потребует от банка сообщать Конгрессу подробности любого соглашения с Саудовской Аравией в ядерной сфере.

В то время как Эр-Рияд планирует разработать широкомасштабную ядерно-энергетическую программу, власти королевства до сих пор "демонстрируют небольшую готовность принять решительные меры по нераспространению" ядерного оружия, говорится в законопроекте.

Ситуация вокруг передачи Эр-Рияду ядерных технологий

В июне сенатор-демократ (от штата Вирджиния) Тим Кейн заявил, что вашингтонская администрация дважды выдавала разрешение для американских компаний на передачу ядерных технологий королевству после вызвавшего бурную международную реакцию убийства в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле. Согласно полученной Кейном информации от Минэнерго США, первое разрешение было выдано 18 октября 2018 года, всего через 16 дней после убийства Хашкаджи, а второе - 18 февраля 2019 года.

19 февраля демократы в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США начали серию проверок, чтобы установить, имеются ли какие-либо связи между администрацией президента Дональда Трампа и планами американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции. По мнению законодателей-демократов, на реализации данных проектов активно настаивают представители деловых кругов в США, которые "получат миллиарды долларов за выполнение контрактов, предполагающих строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии".