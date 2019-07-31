Токио будет держать тесный контакт с США по проблеме ракетных пусков Северной Кореи

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Японии будет держать тесный контакт с американской администрацией в связи с новыми ракетными пусками КНДР. Об этом в среду заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Мы подтверждаем, что никакой прямой угрозы для национальной безопасности нашей страны [ракетные пуски] не представили. Мы продолжим тесное сотрудничество с США [по этой проблеме]", - приводит его слова агентство Kyodo. Министр обороны Японии Такэси Ивая, в свою очередь, подчеркнул, что ракеты КНДР не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км.