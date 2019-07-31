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Ситуация на Корейском полуострове

Токио будет держать тесный контакт с США по проблеме ракетных пусков Северной Кореи

Снаряды пролетели 250 км, но не достигли территориальных вод Японии

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Японии будет держать тесный контакт с американской администрацией в связи с новыми ракетными пусками КНДР. Об этом в среду заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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"Мы подтверждаем, что никакой прямой угрозы для национальной безопасности нашей страны [ракетные пуски] не представили. Мы продолжим тесное сотрудничество с США [по этой проблеме]", - приводит его слова агентство Kyodo. Министр обороны Японии Такэси Ивая, в свою очередь, подчеркнул, что ракеты КНДР не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км.

Теги
ЯпонияСШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяАбэ, СиндзоИвая, Такэси
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