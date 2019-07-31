Фаворит праймериз Демпартии США намерен помочь странам в Центральной Америке

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, в случае победы на президентских выборах 2020 года в США намерен уделить особое внимание оказанию помощи странам в Центральной Америке. Об этом он заявил во вторник на вторых теледебатах демократов, которые проходят в Детройте (штат Мичиган), трансляцию ведет телеканал CNN.

Сандерс выступил с утверждением, что действующий американский лидер Дональд Трамп целенаправленно создает для прибывающих в США иммигрантов из латиноамериканских государств плохую репутацию. "Став президентом, я прекращу эту демонизацию", - подчеркнул законодатель. Говоря о лицах, которые пытаются перейти границу между США и Мексикой, чтобы попасть на американскую территорию, Сандерс отметил: "Если мать и ребенок проходят тысячи миль по опасной дороге, они, на мой взгляд, не являются преступниками, они бегут от насилия".

"Нам надо задать вопрос о том, почему они проходят по две тысячи миль, чтобы попасть в неизвестную им страну, языка которой они не знают", - продолжил сенатор. "В течение первой недели пребывания в Белом доме мы соберем все полушарие, чтобы обсудить, как мы восстановим Гондурас, Гватемалу, Сальвадор, чтобы людям не пришлось бежать из своих стран", - заявил сенатор.

Сандерс считается сейчас одним из лидеров среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно опросам, его рейтинг находился в последние дни на уровне примерно от 15% до 25%. По популярности среди демократов Сандерс уступает только бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Рейтинг последнего в конце июля варьировался от 25% до 35%.

Трамп во время предвыборной кампании в 2016 году пообещал проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. В конце июня этого года он предупредил, что сотрудники американских правоохранительных ведомств и служб иммиграционного контроля начнут вскоре депортировать миллионы нелегальных иммигрантов.