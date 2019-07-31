Япония выступает за саммит с КНДР без предварительных условий, несмотря на ракетные пуски

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Японская сторона продолжает выступать за проведение переговоров на высшем уровне с КНДР без предварительных условий, несмотря на возобновившиеся ракетные пуски Пхеньяна. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Изменений в соответствующей позиции японского правительства нет", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста о том, не изменился ли настрой премьер-министра Синдзо Абэ на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном на фоне возобновившихся ракетных запусков.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря. По мнению южнокорейский военных, КНДР в среду испытала тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и 25 июля.

Абэ в последние месяцы неоднократно открыто заявлял, что готов провести встречу с лидером КНДР. По мнению главы японского правительства, встреча с Ким Чен Ыном необходима, чтобы добиться прогресса в деле возвращения на родину японцев, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.