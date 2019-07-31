Делегацию сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане возглавит Ахмад аль-Тоума

НУР-СУЛТАН, 31 июля. /ТАСС/. Делегация вооруженной сирийской оппозиции прибудет на международную встречу по Сирии в Нур-Султане во главе с Ахмадом аль-Тоумой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в среду.

"На запланированной встрече будут участвовать обе стороны конфликта в Сирии - правительственная делегация, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на данный момент все ранее приглашенные стороны подтвердили свое участие. "Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи", - уточнили в МИД.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 1-2 августа в Нур-Султане. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.