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Полиция Лондона задержала подозреваемую в терроризме

Как сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, задержание 29-летней женщины связано с ее деятельностью в Сирии

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали женщину, которую подозревают в подготовке терактов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По ее данным, 29-летняя подозреваемая "была арестована на юге Лондона примерно в 08:10 (10:10 мск)" и сейчас находится под стражей в полицейском участке. Полицейские проводят обыск в ее доме, который расположен на востоке британской столицы, добавили в пресс-службе.

В Скотленд-Ярде уточнили, что задержание этой женщины связано с ее деятельностью в Сирии.

Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве продолжает оставаться "серьезным". Выше него только "критический".

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СирияВеликобритания
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