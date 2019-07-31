Генсек СЕ призвал кандидатов в Мосгордуму использовать все законные возможности на выборах

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд призвал кандидатов в Мосгордуму использовать все имеющиеся законные возможности для участия в выборах. Об этом говорится в заявлении организации, поступившем в среду в ТАСС по итогам телефонного разговора Ягланда с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

В сообщении отмечается, что ранее генсек СЕ "выражал обеспокоенность по поводу организации выборов в Мосгордуму и насильственных инцидентов в Москве 27 июля". "Элла Памфилова объяснила текущую ситуацию с регистрацией кандидатов, в том числе тех, чья регистрация была отклонена городской избирательной комиссией. Она подтвердила, что процедура подачи апелляции доступна для этих кандидатов и что комиссия рассмотрит каждую апелляцию тщательно и своевременно", - подчеркивается в коммюнике СЕ.

В связи с этим, как указывается в сообщении, "генеральный секретарь призывает кандидатов использовать все имеющиеся средства правовой защиты для участия в выборах". "Свободные и справедливые выборы являются неотъемлемой частью демократического общества", - подчеркивается в заявлении.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. 27 июля за участие в несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали более 1000 человек, свыше 600 из них были приезжими. По оценке полиции, на эту акцию собрались в общей сложности более 3,5 тыс. человек. Памфилова неоднократно поясняла, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд, она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов.