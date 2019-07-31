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Парламент Молдавии снизил порог для партий на выборах с 6 до 5%

Депутаты также договорились отменить запрет на агитацию в день голосования и предшествующий день

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии снижает избирательный порог на выборах и отменяет день тишины. Такие поправки в Кодекс о выборах и другие законы были одобрены на заседании в среду во втором чтении, информирует пресс-служба законодательного органа.

"Избирательный порог для партий установлен в размере 5% (ранее 6%), для избирательных блоков - 7% (ранее 8%)", - говорится в сообщении. Кроме того, депутаты договорились отменить запрет на агитацию в день выборов и предшествующий день.

Авторами изменений выступили депутаты фракций Партии действия и солидарности (ПДС), а также "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП), которых поддержала Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Эти инициативы являются частью большого пакета поправок, которые также подразумевают отказ от введенной в 2017 году смешанной системы выборов, когда часть депутатов избиралась по одномандатным округам, и возврат к пропорциональной системе. Депутаты намерены вернуться к этим законодательным инициативам в августе, чтобы утвердить их в окончательном чтении.

В 2017 году по инициативе контролировавшей власть Демократической партии Молдавии республика перешла на смешанную избирательную систему, при которой половина депутатов парламента выбиралась по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам. Реформу подвергла критике Венецианская комиссия Совета Европы, которая не рекомендовала властям Молдавии проводить такие масштабные изменения накануне предстоящих в 2018 году выборов в парламент, а также "в отсутствие широкого консенсуса в обществе по этому вопросу". Учесть мнение комиссии молдавское руководство призвали также представители ЕС, США, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла поддерживающая президента страны Игоря Додона ПСРМ, а также проевропейские ПДП и ПДС. Они объединились с целью отстранения от власти Демпартии, которую обвинили в узурпации власти.

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МолдавияДодон, Игорь
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