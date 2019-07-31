Сирийская оппозиция на встрече в Нур-Султане потребует прекращения огня в Идлибе

ТАСС, 31 июля. Делегация сирийской оппозиции на предстоящей 1-2 августа международной встрече высокого уровня по Сирии в Нур-Султане потребует прекращения военных действий в северо-западной провинции Идлиб. Об этом, как сообщила в среду газета Al Watan, заявил ее официальный представитель Ясир Абдель Рахим.

"Мы направляемся в столицу Казахстана, чтобы остановить бомбардировки населенных пунктов в Идлибе и на севере Хамы в ходе операции, которую проводят там войска [президента Башара] Асада", - указал он. По словам Абдель Рахима, оппозиция будет добиваться также от Дамаска освобождения пленных.

Делегацию, представляющую формирования вооруженной оппозиции, возглавит в Нур-Султане Ахмед Тоума, который руководит так называемым временным правительством, базирующимся в пограничном с Сирией турецком городе Газиантеп. Это орган был создан в 2013 году Национальной коалицией оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Ранее глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири заявил, что оппозиция "не считает возможным обсуждать вопрос о созыве в Женеве заседания Конституционного комитета в условиях, когда на северо-западе страны идут военные действия". Выступая 22 июля на пресс-конференции в Эр-Рияде, лидер СКП подчеркнул, что оппозиция будет добиваться, в первую очередь, установления прекращения огня в Идлибе.

Созыв Конституционного комитета

На переговорах, которые провел 10 июля в Дамаске спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, был достигнут, по его словам, значительный прогресс. Как отметил норвежский дипломат, стороны приблизились к достижению соглашения по составу и механизму работы Конституционного комитета, что "открывает дверь политическому урегулированию".

В настоящий момент решается вопрос о группе независимых участников этого органа, создаваемого для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики. Ранее были утверждены списки делегатов от правительства и оппозиционного СКП. В случае достижения согласия между сторонами заседание комитета может состояться в начале сентября.

Педерсен по состоянию здоровья, однако, не примет участие во встрече в Нур-Султане. По информации Al Watan, спецпосланника ООН будет представлять его заместитель Хула Матар.

Тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 1 и 2 августа в Нур-Султане. В ней планируется участие делегаций стран - гарантов перемирия (Россия, Иран и Турция), правительства Сирии и вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые подключатся к астанинскому переговорному процессу.