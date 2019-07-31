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Кризис в Сирии

Делегации Ирана, Иордании и Ирака прибыли в Нур-Султан на встречу по Сирии

В Казахстан также прибыли члены делегации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

НУР-СУЛТАН, 31 июля. /ТАСС/. Делегации Ирана, Иордании и Ирака прилетели в Нур-Султан для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в среду.

"Делегации Ирана, Иордании и Ирака уже прибыли в Нур-Султан. Члены делегации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев также прибыли в столицу Казахстана", - говорится в сообщении.

13-я международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет 1-2 августа в Нур-Султане. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.

Теги
КазахстанИорданияИранИракСирияКризис в Сирии
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