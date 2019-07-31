Перри: США хотят в обход России помочь Эр-Рияду в реализации гражданской атомной программы

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. США настроены вместо России и Китая заключить с Саудовской Аравией соглашение о содействии в мирном освоении энергии атома. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNBC американский министр энергетики Рик Перри.

Ему был задан вопрос, испытывает ли администрация президента США Дональда Трампа сомнения в необходимости передачи Саудовской Аравии американских ядерных технологий в свете убийства в октябре прошлого года журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле. "Никакого беспокойства нет", - ответил министр.

"Саудовцы будут участвовать в атомной программе гражданского назначения для обеспечения своей страны энергией. С кем вы хотите, чтобы они сотрудничали? Вы хотите, чтобы им поставляли ядерное топливо и технологии Россия или Китай? Они совершенно не заинтересованы в нераспространении [ядерных технологий]", - утверждал Перри.

"Я бы предпочел, чтобы это были Соединенные Штаты. У нас на это есть все резоны", - добавил он. "Мы хотим подписать с ними [Эр-Риядом] четкое соглашение по пунктам", - продолжал министр энергетики США.

В июне сенатор-демократ Тим Кейн заявил, что вашингтонская администрация дважды выдавала американским компаниям разрешение на передачу ядерных технологий королевству после вызвавшего бурную международную реакцию убийства журналиста Хашкаджи в Стамбуле. Согласно полученной Кейном информации от Минэнерго США, первое разрешение было выдано 18 октября 2018 года, всего через 16 дней после убийства Хашкаджи, а второе - 18 февраля 2019 года.

19 февраля демократы в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США начали серию проверок, чтобы установить, имеются ли какие-либо связи между администрацией президента Дональда Трампа и планами американских компаний построить в Саудовской Аравии атомные электростанции. По мнению законодателей-демократов, на реализации данных проектов активно настаивают представители деловых кругов в США, которые "получат миллиарды долларов за выполнение контрактов, предполагающих строительство и обслуживание ядерных объектов в Саудовской Аравии".