Зеленский предложил мэру Смелы продать автомобиль для погашения долгов города за отопление

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в среду во время рабочего визита в Черкасскую область предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль Toyota для погашения долгов города за теплоснабжение.

На совещании по вопросу отопления с участием Зеленского выяснилось, что население оплачивает услуги ЖКХ, однако город имеет задолженность, поскольку городские власти взяли на себя долги предприятия "Смелаэнергоинвест" и не могут справиться с оплатой. "Сумма, которая должна быть оплачена прежде всего, составляет 3 млн гривен (более $115 тыс.). Это первые средства, которые немедленно нужно заплатить за теплоснабжение", - сообщает местный сайт "Прочерк".

Издание отмечает, что во время совещания нынешний и.о. мэра Федоренко и отстраненный глава города Алексей Цибко начали перекладывать вину за задолженность друг на друга. После этого Зеленский спросил у Федоренко, есть ли у него автомобиль и какой марки. "Toyota", - ответил Федоренко.

Президент посоветовал ему "продать авто и оплатить часть долга". "Продайте. Никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", - заявил президент.

Согласно электронной декларации о доходах, Федоренко также имеет автомобиль Porshe Cayenne, а его жена - Mercedes Benz G500.

В ноябре 2017 года в Смеле было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Город не получил от "Нафтогаза" топливо из-за долга в размере 85 млн гривен. Решением горсовета учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детсады и школы. Для запуска отопительного сезона правительство предоставило Смеле 25 млн гривен кредита. Отопление было возобновлено только 27 декабря.