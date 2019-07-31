Следующее заседание контактной группы в Минске пройдет 21 августа

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Следующее заседание участников контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет 21 августа в Минске. Об этом в среду по итогам заседания в белорусской столице сообщили в МИД провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Следующая встреча в Минске состоится 21 августа 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В среду в белорусской столице прошла встреча участников контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп.