СМИ: находящиеся в США для обучения на F-35 летчики 1 августа вернутся в Турцию

АНКАРА, 31 июля. /ТАСС/. Турецкие летчики, которые проходят в Соединенных Штатах обучение эксплуатации истребителей пятого поколения F-35, вернутся в Турцию 1 августа. Об этом сообщает телеканал NTV .

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По его данным, помимо летчиков в страну также вернется и военный персонал, обучавшийся обслуживанию американских самолетов.

Белый дом 17 июля сообщил, что решение Турции приобрести зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Глава Белого дома Дональд Трамп 27 июля выразил уверенность, что США "с легкостью" смогут продать другим странам истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, которые заказывала Турция.