Главы МИД Польши и Германии выступили за сохранение памяти о нацистских преступлениях

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Польша и Германия хотят вместе сохранять память о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Как напомнил Маас, он приехал в Варшаву на 75-ю годовщину начала Варшавского восстания. "Мы вместе отдадим дань памяти небывалой силе сопротивления поляков, которые противостояли немецким оккупантам", - указал Маас.

"Германия и Польша 75 лет после Варшавского восстания доверяют друг другу, разделяют одинаковые ценности", - подчеркнул он. "Это для нас важно. Мы хотим вместе сохранять память о нацистских преступлениях", - заверил министр.

Чапутович в свою очередь отметил хорошие отношения Польши и Германии, подчеркнув важность того факта, что германский министр приехал в республику на 75-ю годовщину Варшавского восстания.

По словам главы МИД Польши, в Варшаве следят за ведущейся в Германии дискуссией о строительстве памятника польским жертвам Второй мировой войны в Берлине. Как считает Чапутович, этот памятник "мог бы стать местом памяти о жертвах и нести образовательную функцию". "Это важный символический жест, свидетельствующий о немецком понимании польского чувствительного отношения к истории", - указал министр.