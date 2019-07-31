Источник: СБ ООН проведет в четверг экстренную встречу по ракетным испытаниям КНДР

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН соберется в четверг на закрытые консультации по ракетным пускам КНДР. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в организации.

"Великобритания, Франция и Германия запросили встречу, - отметил собеседник агентства. - Польша, председательствующая в СБ с августа, приняла решение о ее проведении в четверг, в первую половину дня (ориентировочно в 17:00 мск)".

Обеспокоенность по поводу баллистических испытаний выразил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. "Для генерального секретаря это новое напоминание о необходимости скорейшего достижения денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал в среду журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 25 июля. Тогда южнокорейское министерство обороны отмечало, что ракеты по своим техническим характеристикам схожи с российскими 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone по классификации НАТО) и способны преодолевать порядка 600 км. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи объявило, что КНДР успешно провела испытание нового тактического вооружения, которое "стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи и военные учения".