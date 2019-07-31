NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Об этом сообщил в среду американский телеканал NBC.

В публикации отмечается, что пока нет ясности относительно того, считает ли Вашингтон эту информацию подтвержденной. Не уточняется также, когда и где умер Хамза бен Ладен, а также сыграли ли США в этом какую-либо роль.

Телеканал отмечает, что Хамза бен Ладен ранее был запечатлен на некоторых пропагандистских видеозаписях, которые распространяла "Аль-Каида". В ФБР в 2017 году заявляли, что Хамза бен Ладен готовится к тому, чтобы стать одним из главарей группировки.

В феврале 2018 года Госдепартамент объявил о том, что Вашингтон готов заплатить $1 млн за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена.