Трамп посетит с 31 августа по 3 сентября с визитами Польшу и Данию

ТАСС, 31 июля. Президент США Дональд Трамп и первая леди страны Меланья Трамп в период с 31 августа по 3 сентября совершат визиты в Польшу и Данию. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-пула Белого дома.

Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

По завершении визита в Польшу чета Трампов отправится в Данию. "Президент [США Дональд Трамп] и первая леди [Меланья Трамп] также приняли приглашение Ее Величества королевы Дании Маргрете II посетить с визитом страну, где президент примет участие в ряде двусторонних встреч, а также встретится с представителями бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящие визиты "подчеркнут исторические связи между США, Польшей и Данией, а также продемонстрируют намерение [США] поддержать старания государств обеспечить региональную безопасность".